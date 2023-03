Druga liga – Pobjede fudbalera Zete i Otrant-Olimpika

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Zete i Otrant-Olimpika ostvarili su pobjede u 24. kolu Druge crnogorske lige.

Zeta je u Kotoru savladala Bokelj 2:1 i ostvarila sedmi trijumf ove sezone.

Prvog šampiona u nezavisnoj Crnoj Gori do pobjede vodili su Filip Kalačević u 23. iz jedabaesterca i Petar Vukčević u 36. minutu.

Jedini pogodak za Bokelj postigao je Vladan Kordić u 72. minutu.

Otrant-Olimpik je u Ulcinju, u derbiju začelja, pobijedio Igalo 2:0.

Do pete ovosezonske pobjede došao je golovima Balše Banovića u 18. i Fatmira Molabećirović u 39. minutu.

U duelu Podgorice i Grblja nije bilo golova.

U premijernom meču ovog kola Mladost je juče na DG areni savladala vodeće Berane 1:0 i ostvarila 11. pobjedu

Slobodan je u ovom kolu bio Kom.

Berane je vodeće na tabeli sa 36 bodova.

Mladost je druga sa 35, dok bod manje ima trećeplasirana Podgorica.

Na četvrtom mjestu je Bokelj sa 32, dok je peti Kom sa 30 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS