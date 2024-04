Domaćin bolji u prvom meču

Podgorica, (MINA) – Crnogorska kadetska fudbalska reprezentacija poražena je u Paralimni od Kipra 2:1, u prvom od dva prijateljska meča.

Izabranici selektora Radovana Kavaje imali su vođstvo, ali su dozvolili domaćinu da preokrene rezultat i dođe do pobjede.

Crnogorska selekcija stvorila je prvu šansu, u 15. minutu Marko Glendža je centrirao, a Andrija Vukoje glavom poslao loptu pored gola.

Minut kasnije, Crna Gora je došla u vođstvo – Mark Đokaj je uputio centaršut, a Darvin Đukić zatresao mrežu rivala.

Izjednačenje je stiglo ubrzo, u 18. minutu Elijas Georgiju je iskoristio priliku koja mu se ukazala.

U nastavku je Matija Jovanović bio u prilici, prije nego što je u 57. minutu Andreas Mavrudis savladao golmana Edina Lekića.

Do kraja meča crnogorski fudbaleri su zaprijetili preko Andrije Anđelića, koji je glavom šutirao pored stative poslije dobre lopte Viktora Bubanje.

Kavaja je kazao da su crnogorski fudbaleri odigrali veoma tvrdu utakmicu, sa dosta jakih duela i kontakta.

“Naši igrači nijesu se navikli na ovaj način igre, a svakako su na Kipar doputovali nakon velikog broja utakmica u posljednje vrijeme. Uz to, nijesmo iskoristili nekoliko situacija, kada nam je u završnici nedostajao tačan pas dođemo do konkretnog učinka. Nadam se da ćemo uspjeti da se oporavimo i osvježimo za drugu utakmicu”, kazao je selektor Radovan Kavaja.

Novi prijateljski duel biće odigran u četvrtak, u 14 sati po našem vremenu.

