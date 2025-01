Đoković zaustavljen u četvrtfinalu turnira u Brizbejnu

Podgorica, (MINA) – Novak Đoković nije uspio da se plasira u polufinale turnira u Brizbejnu.

On je danas u četvrtfinalnom meču poražen od 293. igrača svijeta Amerikanca Rajlija Opelke 2:0, po setovima 7:6 i 6:3.

Srpski teniser izgubio je poslije sat i 39 minuta.

Opelka će u polufinalu igrati protiv Francuza Đovanija Mpetšija Perikara.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS