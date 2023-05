Đoković u četvrtfinalu Mastersa u Timu

Podgorica, (MINA) – Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Rimu.

On je danas u osmini finala pobijedio britanskog tenisera Kamerona Norija 2:0, po setocima 6:3 i 6:4.

Do plasmana među osam najboljih došao je nakon sat i 30 minuta igre.

U četvrtfinalu sastaće se sa boljim iz duela Alekseja Popiria ili Holgera Runea.

