Đoković osvojio trofej u Njujorku

Podgorica, (MINA) – Srpski teniser Novak Đoković pobjednik je US Opena u Njujorku.

On je u finalnom meču savladao Danila Medvedeva 3:0 (6:3, 7:6 i 6:3).

Do pobjede i četvrtog trofeja u Njujorku došao je nakon tri sata i 16 minuta igre.

Najbolji na US Openu bio je i 2011, 2015. i 2018. godine.

Đoković, koji je ove sezone slavio i na Australijan openu u Melburnu i Rolan Garosu u Parizu, osvojio je 24. grend slem titulu u karijeri i postao najuspjepšniji teniser svijeta svih vremena.

U ženskoj konkurenciji trofej je osvojila Amerikanka Koko Gof, koja je u finalnom meču savladala Arinu Sabaljenku.

