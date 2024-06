Đinovića 0,1 krug dijelio od Paraolimpijskih igara

Podgorica, (MINA) – Crnogorski parastrijelac Milan Đinović nije uspio da obezbijedi nastup na Paraolimpijskim igrama, a od Pariza dijelio ga je 0,1 krug.

On je danas na Evropskom prvenstvu u Granadi, u disciplini vazdušna puška – kategorija SH1 – R3 mix, u kvalifikacijama ostvario rezultat 632,4.

Paraolimpijsku vizu osvojio je Njemac Tjark Listman sa 632,5 krugova, svega 0,1 više od Đinovića.

Nastupa u Parizu koštao ga je 52. metak i pogodak od 9,8 krugova.

Đinović je u kvalifikacijama završio na 13. mjestu, sa 0,5 kruga manje od mjesta koje vodi u finale.

Trener Željko Božović kazao je da je za istorijski rezultat falilo malo sreće.

“Prezadovoljan sam Đinovićevim nastupom. U najjačoj mogućoj konkurenciji zauzeo je 13. mjesto sa ubijenih 632,4 kruga. Ostaje žal što je direktna kvota za Pariz izmakla za 0,1 krug, za finale je falilo 0,5 kruga. U 52. metku imao je mali kiks – pogodak od 9,8 krugova što ga je u posljednjoj seriji poremetilo i zaustavilo na putu ka finalu”, kazao je Božović agenciji MINA.

On je kazao da ostaje žal za direktnom kvotom za Pariz, navodeći da bi to bio najveći uspjeh u istoriji crnogorskog streljaštva

U kategoriji SH1, u kojoj će se takmičio Đinović, nastupila su 42 takmičara.

