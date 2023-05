Đinović sjutra na Gran priju u Hanoveru

Podgorica, (MINA) – Crnogorski parastrijelac Milan Đinović nastupiće sjutra na sankcionisanom Gran priju u Hanoveru, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Đinović će se takmičiti u kategoriji SH1 R3, u kojoj su prijavljena 42 takmičara.

On će u Hanoveru juriti normu za plasman na Evropsko prvenstvo, koje je na programu u avgustu u Roterdamu.

Rezultati se vrednuju i za ostvarivanje minimalne kvalifikacione norme za plasman na Paraolimpisjke igre u Parizu.

Norma za Roterdam iznosi 620,4 krugova, dok je minimalna kvalifikaciona norma za paraolimpijsku vizu 625 krugova.

Đinović će u Roterdamu nastupiti u pratnji trenera streljačke reprezentacije Željka Božovića.

Božović je kazao da je Đinović vrijedno trenirao u proteklom periodu i imao niz zapaženih rezultata na domaćim, zvaničnim inkluzivnim takmičenjima.

“Cilj nam je da u Hanoveru ostvarimo normu za EP, a da upravo na tom velikom takmičenju jurimo vizu za naše prve Paraolimpijske igre”, rekao je Božović.

Nastup Đinovića u Hanoveru finansira se po programu Paraolimpijskog komiteta za ovu godinu koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih.

