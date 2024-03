Đinović osvojio zlatnu medalju, Radunović zaustavljena u finalu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Tomislav Đinović osvojio je zlatnu medalju, dok je Tamara Radunović poražena u finalu prestižnog međunarodnog turnira Beogradski pobjednik.

Đinović je u finalnom meču, kategorije do 60 kilograma, pobijedio Rusa Aršaka Tovmasiana.

Slavio je zasluženo nakon velike borbe i brojnih razmjena udaraca, a već u prvom minutu primorao je sudiju da broji odličnom ruskom borcu.

Đinović je do zlatnog odličja došao nakon četiri pobjede.

U prva dva kola eliminisao je Mađara Krizita Kovača i Stefana Camovića iz Srbije, dok je u polufinalu slavio protiv Artura Garariana iz Jermenije.

Radunović je, po mnogima nezasluženo, izgubila finalni meč do 66 kilograma od Rikol Maels iz Francuske.

Bronzana sa prvenstva svijeta za seniorke slavila je 3:2.

Radunović je u polufinalu savladala Angelinu Savlakovic iz Rusije, a na ring se ponovo vratila nakon godinu i po i bronzanog odličja na Evropskom prvenstvu u Budvi.

Uspješan nastup crnogorske reprezentacije, osvajanjem bronzanih medalja, upotpunili su Stefan Savković, Nikola Lekić, Nina Radenović i Petar Liješević, koji zbog povrede palca desne ruke nije mogao da nastupi u polufinalu.

