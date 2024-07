Đinović deveti u Novom Sadu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski parastrijelac Milan Đinović kao devetoplasirani završio je drugi takmičarski dan Gran pri mitinga u Novom Sadu.

On je danas u klasi SH1, u discplini vazdušna puška R1, ostvario rezultat 596,4 kruga.

U toj konkurenciji takmičilo se 14 strijelaca.

Trener Željko Božović kazao je da je zadovoljan Đinovićevim nastupom, imajući u vidu konkurenciji i činjenicu da je to njegova slabija disciplina.

Đinović je juče u svojoj jačoj disciplini, vazdušna puška R3, osvojio zlatnu medalju sa 252,6 bodova.

U finalu svi rivali bili su mu učesnici Igara u Parizu.

Đinovića je nedavno na Evropskom prvenstvu u Granadi samo 0,1 krug dijelio od plasmana na Paraolimpijske igre u Parizu.

Konačna odluka hoće li dobiti specijalnu pozivnicu za Pariz biće poznata 9. jula, kada će zasjedati tripartitna komisija Međunarodnog paraolimpijskog komiteta.

Drugi crnogorski predstavnik u Novom Sadu, Ambroz Nikač, takmičenje u klasi SH1, u disciplini gađanje iz pištolja P1, završio je na 21. mjestu sa 533 kruga.

