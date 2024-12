Dinar objavio spisak za dvomeč sa Grčkom

Podgorica, (MINA) – Selektor muške rukometne reprezentacije Crne Gore Didije Dinar objavio je danas spisak igrača za dvomeč sa Grčkom, koji će biti odigran 10. i 11. januar u Solunu.

Dinar za drugu akciju od kada je imenovan za selektora računa na kombinovani sastav u kojem neće biti nosilaca igre i igrača koji su iznijeli teret na početku kvalifikacija, ali i u proteklim godinama.

Priliku će dobiti igrači koji su do sada imali manju minutažu, kao i dva debitanta – pivot Darko Pejović i krilo Darko Đurković.

Na spisku selektora Dinara je 16 igrača, dok će se Luka Radović i Stevan Vujović stavili na raspolaganje stručnom štabu ukoliko to bude potrebno.

Na spisku su – golmani: Nikola Matović i Haris Suljević;

krila: Aleksandar Bakić, Darko Đurković, Mirko Radović i Vojislav Vukić;

pivoti: Miodrag Ćorsović, Luka Vujović, Mihailo Šćekić i Darko Pejović;

bekovi: Milorad Bakić, Arsenije Dragašević, Vasilije Kaluđerović, Stefan Čavor, Risto Vujačić i Luka Vukićević;

U stručnom štabu selektora Dinara su i Lazar Simić, Mile Mijušković, Goran Musić, Andrija Damjanović i Maja Baltić.

Crnogorskim rukometašima biće to odlične provjere pred nastavak kvalifikacija za EHF Euro 2026 i martovski dvomeč protiv Mađarske koji će biti odlučujući za prvo mjesto u grupi.

