Đer slavio u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa poražene su večeras u Podgorici od Đera 25:23 (14:12), u utakmici devetog kola B grupe Lige šampiona.

Đer, koji je dobio i prvi međusobni duel pred svojim navijačima, zabilježio je sedmi trijumf ove sezone.

Petostruki šampion Evrope opravdao je ulogu favorita, ali je do pobjede došao teže od očekivanog.

Oslabljena Budućnost, koja se Đeru suprostavila bez Milene Raičević i Ivone Pavićević, pružila je snažan otpor i velikog rivala svela je na 25 golova.

Za iznenađenje trebalo je malo više koncentracije u napadu i manje tehničkih grešaka.

Domaćin je do samog finiša prvog poluvremena bio u egalu, a posljednji put imao je neriješen rezultat u 35. minutu (14:14).

Mađarski tim serijom od 3:0 poveo 17:14 u 37, a četiri minuta kasnije prvi put stekao je prednost od četiri pogotka (20:16).

Budućnost je u finišu, nakon pogotka golmanke Armel Atingre, smanjila na 22:21 u 55. minutu

Iskusnije gošće sa dva vezana pogotka povele su 24:21 i riješile pitanje pobjednika.

Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Stine Oftedal sa šest pogodaka.

Najefikasnija u podgoričkom timu, na čijem se golu ponovo istakla Atingre sa 15 odbrana, bila je

Nataša Ćorović sa četiri gola, dok su po tri postigle Ivana Godeč, Ilda Kepić i Adriana Kardoso.

Budućnost će u narednom kolu, 8. januara, biti gost Rapida u Bukureštu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS