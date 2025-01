Danska i Francuska sa maksimalnim učinkom do četvrtfinala

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Danske i Francuske sa maksimalnim učinkom završili su takmičenje u grupi i plasirali se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva.

Danska je u Herningu, u prvoj grupi, savladala Češku 28:22.

Iz te grupe među osam najboljih je i Njemačka, koja je u posljednjem kolu savladala Tunis 31:19.

Slavila je i Švajcarska protiv Italije 28:22.

U drugoj grupi, Francuska je u Varaždinu slavio protiv Sjeverne Makedonije 32:25.

Mađarska je do četvrtfinala došla pobjedom protiv Katara 29:23, dok je duel Holandije i Austrije završen neriješeno 37:37.

Posljednje kolo u trećoj i četvrtoj grupi na programu je sjutra. Sastaće se:

Grupa 3

Portugal – Čile

Španija – Brazil

Norveška – Švedska

Grupa 4

Island – Argentina

Zelenortska ostrva – Egipt

Hrvatska – Slovenija.

