Dabl-dabl Vučevića u porazu Čikaga

Podgorica, (MINA) – Crnogorski košarkaš, Nikola Vučević, ostvario je dabl-dabl u porazu Čikaga od Los Anđeles Klipersa 112:102, u jutros odigranom meču NBA lige.

Vučević je meč završio sa 22 poena, 11 skokova i dvije asistencije.

Kliperse je do pobjede vodio Pol Džordž sa 22, dok je Kavi Lenard dodao 19 poena.

U ekipi Čikaga istakao se i Demar Derozan sa 24 poena.

Slovenački reprezentativac Luka Dončić je u pobjedi Dalasa nad Detroitom 142:124 ubacio 39 poena i po deset skokova i asistencija.

Do pobjede je stigao i Denver, koji je bio bolji od Jute – 142:121.

Srpski košarkaš Nikola Jokić je utakmicu završio sa 26 poena, šest skokova i osam asistencija.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Šarlot – Bruklin 110:99

Golden Stejt – San Antonio 113:126

Finiks – Boston 107:117

Portland – Toronto 128:118

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS