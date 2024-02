Dabl-dabl Vučevića u porazu Čikaga

Podgorica, (MINA) – Crnogorski košarkaš Nikola Vučević ostvario je dabl-dabl u porazu Čikaga od Sakramenta 123:115, u jutros odigranom meču nBA lige.

Vučević je meč završio sa 24 poena i 12 skokova, uz tri asistencije.

Sakramento je do pobjede vodio Deandre Foks sa 41 poenom.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Filadelfija – Bruklin 121:136

Atlanta – Golden Stejt 141:134

Čikago – Sakramento 115:123

Dalas – Milvoki 117:129

Njujork – Los Anđeles Lejkers 105:113

San Antonio – Klivlend 101:117

