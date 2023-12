Dabl-dabl Vučevića u porazu Čikaga

Podgorica, (MINA) – Čikago, čiji je član crnogorski košarkaš Nikola Vučević, poražen je na Floridi od Majamija 118:116, u jutros odigranom meču NBA lige.

Vučević je meč završio sa 12 poena, 11 skokova i tri asistencije.

Dalas je pobijedio u Portlandu, a Luka Dončić je ostvario tripl dabl – 40 poena, 12 skokova i 10 asistencija).

Dončiću je to 79. utakmica sa 35 ili više poena i sa prvog mjesta je potisnuo legendarnog, Dirka Novickog (78).

Denver je na domaćem parketu izgubio od Oklahome 117:118, a poene za pobjedu postigao je Kanađanin Šaj Gildžes-Aleksander uz zvuk sirene.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Milvoki – Detroit 146:114

Šarlot – Filadelfija 82:135

Klivlend – Atlanta 127:119

Minesota – Indijana 127:109

Golden Stejt – Bruklin 124:120

Sakramento – Juta 125:104

LA Klipers – – Njujork Niks 144:122

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS