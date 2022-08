Dabanović sudi u Češkoj

Podgorica, (MINA) – Sudijski tim iz Crne Gore, koji predvodi Nikola Dabanović, delegiran je za revanš utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope, između fudbalera Slovačkog i Fenerbahčea, saopšteno je iz Evropske fudbalske asocijacije.

Dabanoviću će asistirati Milutin Đukić i Vladan Todorović, dok će ulogu četvrtog sudije obavljati Miloš Bošković.

Duel Slovačkog i Fenerbahčea na programu je sjutra u 19 sati, na Gradskom stadionu u Uherskom Hradištu, gradiću u blizini granice između Češke i Slovačke.

Fenerbahče je prvi duel pred svojim navijačima, prošlog četvrtka, dobio 3:0.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS