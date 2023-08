Crvena zvezda sa Mančester sitijem, Lajpcigom i Jang bojsom

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Crvene zvezde u Ligi šampiona naredne sezone igraće u G grupi sa zvaničnim šampionom, ekipom Mančester sitija, Lajpcigom i Jang bojsom, odlučeno je danas žrijebom u Monte Karlu.

Rivali u A grupi biće Bajern, Mančester junajted, Kopenhagen i Galatasaraj, u B grupi igraće Sevilja, Arsenal, PSV i Lans, a u C grupi Napoli, Real Madrid, Braga i Union Berlin.

Grupu D čine Benfika, Inter, Salcburg i Sosijedad, u E grupu svrstani su Fejnord, Atletiko Madrid, Lacio i Seltik, a u F grupi Pari Sen Žermen, Borusija Dortmund, Milan i Njukasl.

U grupi H igraće Barselona, Porto, Šahtjor i Antverpen.

Prvo kolo je na programu 19. i 20. septembra.

Grupna faza završava se 12. i 13. decembra, a osmina finala počeće 13. februara 2024. godine.

Finale je na programu 1. juna 2024. na “Vembliju”, a titulu brani Mančester siti.

