Crnogorskim srednjoškolcima šest medalja u Ohridu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski srednjoškolci nastup na Otvorenom Balkanskom školskom prvenstvu u Ohridu završili su sa šest medalja – pet zlatnih i jednom bronzanom.

Zlatnim odličjima okitili su se muška futsal ekipa Srednje mješovite škole Vuksan Đukić iz Mojkovca i atletičari Vesna Kljajević (Srednja mješovita škola Vuksan Đukić, Mojkovac) u bacanju kugle, Ognjen Marsenić (Gimnazija Panto Mališić, Berane) u trci na 100 metara, Haris Adrović (Srednja elektro-ekonomska škola, Bijelo Polje) u bacanju kugle i Anabela Mujovi (Srednja stručna škola, Bar) u skoku u dalj.

Bronzana medalja pripala je atletičarki Maši Bubanji (Gimnazija Panto Mališić, Berane) u skoku u dalj.

Bez medalje ostala je samo ženska futsal ekipa Srednje stručne škole Sergije Stanić, koja je završila kao četvrtoplasirana.

Trener te ekipe profesor Oleg Ulićević kazao je da je zadovoljan nastupom svojih učenica.

“Naša ekipa nije bila u najjačem sastavu, tako da smo iako oslabljeni ostvarili lijep uspjeh. Mi kao mala država i mala populacija zadovoljni smo što smo imali priliku da učestvujemo na ovakvom takmičenju”, rekao je Ulićević.

Trener muške futsal ekipa iz Mojkovca Danilo Ristić kazao je da je ponosan na predstavnike svoje škole u Ohridu.

“Ponosan sam na činjenicu da su djeca iz Mojkovca, iz samo jedne srednje škole osvojila čak dvije zlatne medalje. Njihovim uspjehom se ne ponosi samo naša škola već i cijeli Mojkovac. Nije bilo lako, ali uz talenat i ogromnu želju učenici su ostvarili veliki uspjeh i još jednom pokazali kvalitet mojkovačkog sporta”, rekao je Ristić.

Kljajević, koja je nedjelju osvojila zlato na Balkanskom prvenstvu za mlađe juniorke u Baru, kazala je da je ponosna na ostvarene rezultate.

“Jako sam ponosna na svoj uspjeh i na činjenicu da smo fudbalska ekipa i ja donijeli našoj maloj školi tako vrijedna priznanja”, rekla je Kljajević.

