Crnogorskim šahistima pobjeda protiv C selekcije

Podgorica, (MINA) – Najbolja šahovska reprezentacija Crne Gore pripao je duel sa C selekcijom, dok su mlada i ženska reprezentacija upisale poraze u osmom kolu Evropskog ekipnog prvenstva u Budvi.

U duelu na prvoj tabli između Denisa Kadrića i Blaža Kalezića nakon precizne igre sklopljen je remi, dok su Nikola Đukić, Nikita Petrov i Dragiša Blagojević nadigrali nakon velike borbe Marka Krivokapića, Veljka Draganića i Vuka Miletića za konačnih 3,5-0,5.

Mlada reprezentacija pretrpjela je poraz u duelu sa reprezentacijom Slovačke, a jedino pola poena izborio je Miloš Pečurica dok su Andrej Šuković, Peko Đurović i Milo Pobor poraženi.

Sadržajan meč, u kome su minimalno poražene, odigrale su i šahistkinje sa reprezentacijom Finske.

Nakon sklapanja remija na prve tri table na kojima su nastupile Aleksandra Milović, Nikolina Koljević i Alena Skvorcova, poražena je Mateja Popović na četvrtoj tabli.

Novu pobjedu upisao je i svjetski broj 1, Magnus Karlsen koji je nadigrao Jordena van Foresta.

Heroji dana su reprezentativci Srbije, koji su na prvom stolu minimalno savladali Englesku i u posljednje kolo ulaze sa prvog mjesta, koje dijele sa reprezentacijom Njemačke.

U konkurenciji dama na prvom mjestu uoči posljednjeg kola, nalazi se ekipa Bugarske.

Partije posljednjeg, devetog, kola na programu su sjutra, u 15 sati.

