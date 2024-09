Crnogorskim mladim stonoteniserima pet medalja na WTT turniru u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniseri sa pet medalja završili su nastup na međunarodnom WTT turniru za igrače i igračice od 11 do 19 godina u Podgorici, saopšteno je iz Stonoteniskog saveza.

Navodi se da je četvorodnevnoo takmičenje u dvorani Verde, koje je održano u organizaciji Stonoteniskog saveza Crne Gore, okupilo stonotenisere iz 16 država iz Evrope, Sjeverne Amerike, Afrike i Azije.

Crnu Goru je na tom turniru predstavljalo 19 igrača i igračica.

Najbolji rezultat ostvarila je Anastasija Vujović (STK Budim) koja je sa Francuzom Noahom Vitelom pobijedila u mješovitom dublu kategorije do 15 godina.

Članica beranskog kluba visoki potencijal i dobru formu potvrdila je i u pojedinačnoj konkurenciji U15 osvajanjem srebrne medalje.

U finalnom meču bolja od Anastasije Vujović bolja je bila predstavnica Srbije Maja Vanjo 3:1 u setovima.

Uspjehe za crnogorski stoni tenis upotpunili su Milan Vučetić (STK Novi) srebrni u konkurenciji U11 (izgubio 3:0 od Engleza Dimitra Dimitrova) i Stefan Radonjić (STK Boka) bronzani do 19 godina.

U polufinalu izgubio je od Vasima Esida iz Tunisa (3:0).

Bronzani je bio i Konstantin Vojvodić (STK Spin), osvajač trećeg mjesta u konkurenciji igrača do 11 godina, dok je u istoj konkurenciji Uroš Mrkaić (STK Novi) zauzeo četvrto mjesto.

Selektorka ženskih reprezentacija Crne Gore, Dijana Zonjić, kazala je da su crnogorski reprezentativci pokazali dobru igru i ostvarili odličan rezultat.

“Naš savez na ovom takmičenju imao je 19 predstavnika u svim kategorijama od 11 do 19 godina. Da su naši reprezentativci prikazali igru na visokom nivou potvrdili su osvajanjem pet odličja u konkurenciji takmičara iz 16 država sa četiri kontinenta. Ovaj turnir potvrda je dobrog rada sa mlađim kategorijama u našim klubovima”, kazala je Zonjić.

Supervizorka turnira, Čehinja Dana Čehova, kazala je da je WTT turnir protekao u odličnoj organizaciji Stonoteniskog saveza Crne Gore.

“Sve je proteklo u najboljem redu, organizator je još jednom potvrdio da je spreman za domaćinstvo i još većih međunarodnih takmičenja. Nadam se da će na sljedećem turniru biti još više stonotenisera i stonoteniserki”, kazala je Čehova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS