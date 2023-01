Crnogorskim karatistima šest medalja u Samoboru

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karatisti prvi takmičarski dan Gran prija Hrvatske u Samoboru završio je sa šest medalja – tri zlatne, jednom srebrnom i dvije bronzane.

Zlatne medalje osvojili su juniori Balša Vojinović (Iskra, do 55), Andrija Danilović (do 68, Omladinac) i Helena Backović (do 48, Omladinac).

Srebrni je bio mlađi senior Bara Lazar Jovović (do 75), dok su bronzana odličja osvojili junior Omladinca Emre Saljiu (do 76) i mlađi senior Bara Nemanja Jovović (preko 84).

Na korak od pobjedničkog postolja bio je i junior

Omladinca Ognjen Bjelajac (do 61), koji je izgubio meč za treće mjesto i završio kao petoplasirani.

U katama najuspješnija je bila kadetkinja Iskre Katarina Vlahović, koja je nastup završila na devetom mjestu.

Za medalje boriće se sjutra kadeti Jusuf Saljiju (do 52), Nenad Đuričić (do 63), Anes Arifaj (do 70), Mihailo Gojaković (preko 70), Una Raković (do 54), Ljubica Vlahović (do 61), Jovana Damjanović (do 61) i Nađa Boričić (preko 61).

Turnir u Samoboru posljednja je provjera crnogorskim karatistima za šampionat Evrope za kadete, juniore i mlađe seniore, koji je na programu od 3. do 5. februara.

