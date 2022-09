Crnogorskim karatistima osam medalja

Podgorica, (MINA) – Karate reprezentacija Crne Gore prvi takmičarski dan Prvenstva malih zemalja Evrope u Vaduzu završila je sa osam medalja – jednom zlatnom, četiri srebrne i tri bronzane.

Zlatnu medalju osvojio je u katama kadet Saša Petrić.

Srebrni su bili Neda Beljkaš (U14) i Luka Klačar (U 14) u katama i kadeti Sofija Mikulić (preko 54) i Simon Simonović (do 70) u borbama.

Kao trećeplasirani, sa bronzanuim odličjima, takmičenje su završili Teodora Medojević (U14) i Uroš Stevović (U14) u katama i Sava Popović (U 14, do 55) u borbama.

Sjutra će na tatami juniori i seniori, dok su u nedjelju na programu nadmetanja timova u katama i borbama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS