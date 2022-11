Crnogorskim karatistima još šest medalja

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karatisti posljednjeg takmičarskog dana Balkanskog prvenstva za kadete, juniore i mlađe seniore osvojili su šest medalja – jednu zlatnu, tri srebrne i dvije bronzane.

Zlatnu medalju osvojio je muški kadetsko-junioski kata tim u sastavu Benjamin Aljošević, Aleksa Janjić i Ajsel Geršvic.

Srebrni su bili ženski kadetsko-juniorski tim u katama (Katarina Vlahović, Tamara Klisić i Viktorija Raičević), muški kata tim mlađih seniora (Filip Bakić, Kenan Nikočević i Rijad Mandić) i muški tim u borbama mlađih seniora (Lazar Jovović, Filip Mijanović, Kristijan Božić, Dušan Bijelić, Nemanja Mikulić, Nemanja Jovović i Matija Bojić).

Bronzane medalje osvojili su muški kadetski tim u borbama (Nenad Đuričić, Anes Arifaj, Filip Šoškić, Lazar Đurčević, Simon Simonović i Lazar Gardašević) i muški juniorski tim u borbama (Balša Vojinović, Ognjen Bjelajac, Andrija Danilović, Lazar Potpara, Lado Vuković i Stevo Mrdak).

Crnogorski karatisti šampionat su završili kao drugoplasirani u generalnom plasmanu sa deset zlatnih, pet srebrnih i 14 bronzanih medalja.

Zlatne medalje osvojili su i kadeti Nađa Boričić (preko 61), Jusuf Saljiu (do 52), Nenad Đuričić (do 63), Anes Arifaj (do 70), ženski kadetski tim u borbama (Sofija Mikulić, Jovana Damjanović, Ljubica Vlahović i Una Raković), junior Lazar Potpara (preko 76) i mlađi seniori Jovana Stojanović (do 68), Milena Jovanović (preko 68) i Nemanja Mikulić (do 84)

Srebrni su bili kadet Branko Lazović (do 52) i junior Lazar Sekulić u katama.

Sa bronzanim odličjem šampionat su završili kadetkinja Katarina Vlahović u katama, kadeti Benjamin Aljošević i Saša Petrić u katama, kadetkinje Una Raković (do 54) i Ljubica Vlahović (do 61), kadet Filip Šoškić (do 57), juniorke Mila Marković u katama i juniorka Helena Backović (do 63), juniori Balša Vojinović (do 55) i Ognjen Bjelajac (do 61) i mlađi seniori Filip Bakić u katama i Lazar Jovović u borbama (do 75).

