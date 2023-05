Crnogorskim karatistima još šest medalja

Podgorica, (MINA) – Karate reprezentacija Crne Gore posljednjeg takmičarskog dana Balkanskog prvenstva za djecu u Baru osvojila je šest medalja – tri zlatne, dvije srebrne i jednu bronzanu.

Nastup je završila kao drugoplasirana u generalnom plasmanu sa 35 medalja – 13 zlatnih, šest srebrnih i 16 bronzanih odličja.

Zlatne medalje danas su osvojili Ivona Vlahović, ženski i muški kata tim 8-9 godina.

Srebrnim odličjima okitili su se muški kata timovi 10-11 godina, odnosno 12-13 godina.

Bronzana je bila Mina Boričić.

Prvaci Balkana od crnogorskih karatista postali su i Milovan Janković, Ines Terzić, Nina Krulj, Veljko Matović, Veselin Škatarić, Vuk Dragojević, Božo Tomašević, Luka Đurić, Filip Ilinčić i Lazar Rakočević.

Srebrne medalje osvojili su Boris Perović, Đorđe Suleić, Stefani Đuković i Boško Matović.

Sa bronzanim odličjem nastup su završili i Sara Tomanović, Monika Dulović, Darija Novković, Sofija Jovanović, Filip Bulatović, Matija Maraš, Viktor Dukić, Dragoljub Dano Mijušković, Vujo Ivanišević, Uroš Samardžić, Vasilije Begović, Memin Gurzaković, Nemanja Dožić, Mija Ajković i Stefan Miljanović.

Balkanski šampionat za djecu okupio je 1.426 takmičara iz 11 država, a Crnu Goru predstavljalo je 228 takmičara.

“To je ujedno bio i najmasovniji šampionat do sada. Crna Gora je nastup završila kao drugoplasirana, iza reprezentacije Turske, koja je imala jednu zlatnu medalju više. Za odličnu organizaciju prvenstva, Karate savezu stigle su pohvale iz Balkanske karate federacije. To je bilo drugo Balkansko prvenstvo koje je KSCG organizuje u kratkom periodu, što je jasan znak vrednovanja i povjerenja u organizacione sposobnosti našeg Saveza”, navodi se u saopštenju Karate saveza.

