Crnogorskim karatistima četiri medalje posljednjeg takmičarskog dana

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karatisti posljednjeg takmičarskog dana Balkanskog prvenstva za kadete, juniore i mlađe seniore u Ljubljani osvojili su četiri medalje – po jednu zlatnu i bronzanu i dvije srebrne.

Titulu prvaka Balkana osvojila je ženska juniorska ekipa u borbama, u sastavu Helena Backović, Nađa Boričić, Jovana Damjanović i Jovana Kotlaja.

Srebrne medalje osvojili su muški i ženski kadetsko-juniorski kata timovi.

Muški tim činili su Benjamin Aljošević, Aleksa Janjić, Ajsel Gersšvic i Aleksa Barjaktarović, a ženski Arijana Kočan, Jovana Milić i Kristina Bokovac.

Sa bronzanim odličjem nastup na šampionatu završio je muški kadetski tim u nborbama, za koji su nastupali Anes Arifaj, Kenan Hodžić, Vuk Vučinoć, Vuk Škatarić, Aleksa Šćekić, Nenad Đuričić i Filip Šoškić.

Crna Gora je nastup na šampionatu završila kao četvrtoplasirana sa po četiri zlatne i srebrne i sedam bronzanih medalja.

Zlatne medalje osvojili su i mlađi seniori Emre Saljiu i Nemanja Jovović i kadetkinja Katarina Đukić, dok su srebrni bili Stefan Miljanić (do 70) i Saša Petrić u katama.

Bronzani su bili kadeti Benjamin Aljošević u katama i borbaši Vuk Vučinić (do 63), Anes Arifaj (do 70), kadeti Mia Ramović u katama i Balša Danilović (do 52) i junior Lazar Đurčević (do 68).

