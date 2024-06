Crnogorskim golbalistima srebrna medalja, zlatni gol odlučio finale

Linjano, (MINA) – Golbal reprezentacija Crne Gore sa srebrnim odličjem završila je nastup na Evropskom prvenstvu B divizije u Linjanu.

Crnogorski golbalisti poraženi su danas u finalnom meču od Portugala 7:6.

Pobjednika finala odlučio je zlatni gol, na samom početku prvog produžetka.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 6:6.

Obje reprezentacije izborile su plasman u A diviziju, a u višem rangu naredne godine igraće i Poljska, koja je u meču za treće mjesto pobijedila Francusku.

Izabranici selektora Nikole Čurovića do srebrnog odličja u Linjanu i povratka u društvo najboljih došli su sa četiri pobjede i tri poraza.

Kao drugoplasirani završili su takmičenje u B grupi, sa po dva trijumfa i poraza.

Savladali su Francusku 6:4 i Belgiju 9:6, dok su poraženi od Švedske 7:3 i Poljske 10:5.

Mjesto u finalu i povratak u A diviziju izborili su pobjedama u nokaut fazi protiv Danske 13:5 i Francuske, ranije danas u polufinalnom meču, 10:5.

Portugal je u finalu, četvrtom u istoriji crnogorskog golbal tima, bio ozbiljan rival i potvrdio da pobjeda u polufinalu protiv Poljske nije bila slučajna.

Crnogorski golbalisti pokazali su više u finalu, vodili 4:1 i 6:4, ali ih je pobjede i titule prvaka koštao pad u igri u finišu meča, kao i tri nerealizovana penala.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Nikola Nikolić sa četiri, dok su po gol postigli Marko Nikolić i Miloš Ranitović.

Srebro u Linjanu osvojili su Marko i Nikola Nikolić, Miloš Ranitović, Goran Macanović i Velizar Obradović, a predvodili su ih selektor Nikola Čurović i njegov pomoćnik Branislav Bulatović.

Ekipa selektora Čurovića put ka najboljim evropskim selekcijama započela je 2017. iz moldavskog Kišinjeva, iz C divizije, gdje je izboreno finale i viši rang.

Slabije izdanje, godinu kasnije na EP B divizije u poljskom Horzovu, koštao je osmog mjesta i ponovog povratka u najniži rang takmičenja – C diviziju.

Ekspresan povratak u B diviziju uslijedio je 2019. godine u italijanskoj Lakvili, kada je izboreno još jedno finale.

Slijedi finski Lahti 2021. godine, još jedno finale i istorijski plasman u A diviziju.

Najjače evropske reprezentacije čekale su je pet mjeseci kasnije, u turskom Samsunu, gdje je potvrđen kvalitet i osvajanjem sedmog mjesta izboren opstanak.

Prošlogodišnji šampionat i visoke ambicije, nakon ubjedljivog starta protiv šampiona Ukrajine, poremetila je povreda Nikole Nikolića, pa je izostao opstanak, ali je Linjano potvrdio kvalitet i da je Crnoj Gori mjesto u A diviziji i prvenstvu u Finskoj naredne godine.

