Crnogorskim džudistima srebrna medalja

Podgorica, (MINA) – Seniorska džudo reprezentacija Crne Gore kao drugoplasirana završila je nastup u ekipnom dijelu Balkanskog prvenstva u Bugarskoj.

Crnogorski džudisti su u Pazardžiku, u finalnom meču, poraženi od Bosne i Hercegovine.

Bronzano odličje pripalo je domaćoj reprezentaciji.

“O kakvom se rezultatu radi najbolje govori podatak da su naši takmičari iza sebe ostavili reprezentacije kao što su Turska, Bugarska, Rumunija”, saopšteno je iz Džudo saveza.

Crnogorski džudisti nastup u pojedinačnom dijelu šampionata završili su sa sedam medalja – po dvije zlatne i bronzane i tri srebrne.

Prvakinje Balkana postale su Tamara Gardašević (do 63) i Jovana Peković (do 78), srebrne medalje osvojili su Ivana Šunjević (do 63), Nikola Gušić (do 90) i Slobodan Vukić (preko 100), a bronzane Elma Ličina (do 57) i Novo Raičević (do 90 kilograma).

Meč za medalju, zbog povrede, predao je Petar Radović (do 60). Kao petoplasirani završili su i Stevan Nikčević (do 73) i Nikola Gardasević (do 81).

Šampionat u Bugarskoj okupio je borce iz Turske, Bosne i Hercegovine, Rumunije, Bugarske, Grčke, Makedonije, Kosova, Albanije, Kipra i Crne Gore.

