Crnogorskim džudistima još tri medalje

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džudisti osvojili su još tri medalje drugog takmičarskog dana Evropskog seniorskog kupa u Podgorici.

Bronzanim odličjima okitili su se Nebojša Gardašević i Nikola Gardašević (do 81) i Novo Raičević (do 90).

Srebrni je juče bio Jusuf Nurković u kategoriji do 66 kilograma.

Na korak od pobjedničkog postolja bili su i Jovana Mrvaljavić, Stevan Nikčević i Slobodan Vukić, ali su izgubili borbe za treće mjesto i nastup završili kao petoplasirani.

Podgorica i dvorana Verde u subotu i nedjelju bili su domaćini Evropskog seniorskog kupa, koji je okupio 248 džudista iz 29 država svijeta.

