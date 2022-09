Crnogorskim bokserima pet medalja u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Seniorska bokserska reprezentacija Crne Gore sa pet medalja – po jednom zlatnom i srebrnom i tri bronzane završila je nastup na međunarodnom turniru Mustafa Hajrulovic Talijan u Sarajevu.

Zlatnu medalju osvojila je Bojana Gojković i pehar za najbolju bokserku turnira, Milorad Purić je bio srebrni, dok su bronzana odličja pripala Stefanu Savkoviću, Petru Marčiću i Edinu Alkoviću.

Gojković je u kategoriji do 54 kilograma izborila direktan plasman u finale, u kojem je pobijedila Dženifer Lehajn iz Irske.

Za odličan nastup u finalnoj borbi zaslužila je priznanje za najbolju bokserku turnira.

Purić je u kategoriji do 86 kilograma u četvrtfinalu pobijedio Remza Mustafića sa Kosova, u polufinalu je eliminisao Muhameda Sulejmanija iz Jordana, dok je u finalu izgubio od njegovog sunarodnika Adela Alhindovija.

Alhindovi je prethodno u polufinalu pobijedio i Marčića.

Savković je u kategoriji do 71 kilogram u četfrtfinalu eliminisao Sebastijana Nitu iz Rumunije, dok je u polufinalu izgubio od Zejda Ejaskisa iz Jordana, koji je bio petoplasirani na prošlogodišnjem Svjetskom prvenstvu.

U istoj kategoriji Đorđe Smolović je, u debitantskom nastupu u seniorskoj konkurenciji, izgubio u četvrtfinalnom meču, podijeljenom odlukom sudija, od Vladislava Horvata iz Slovačke.

U polufinalnom meču zaustavljen je i Edin Alković, u kategoriji do 63,5 kilograma, porazom od Samuela Romana iz Rumunije.

U superteškoj kategoriji Dimitrije Milić je u četvrfinalu izgubio od domaćeg boksera Juraja Solda.

Povratnica u ring nakon dvogodišnjeg odsustva, Tamara Radunović, voljom žrijeba izborila je direktan plasman u finale, gdje je trebala da boksuje protiv Adriane Muhić iz Slovenije.

Protivnica iz zdravstvenih razloga nije mogla da nastupi, pa je stručni štab reprezentacije, uz dogovor sa supervizorom, organizovao meč van programa turnira sa težom bokserkom iz Bosne i Hercegovine, koju je Radunović rutinski pobijedila.

Selektor Nikola Ružić kazao je da je turnir bio od velikog značaja za Gojković i Radunović, podsjećajući da ih za dvadesetak dana očekuje seniorsko prvenstvo Evrope u Budvi.

“Momcima je to bila prva provjera forme posle ljetnje pauze i pokazalo se na čemu treba raditi u narednom periodu”, rekao je Ruzić.

