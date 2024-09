Crnogorski vaterpolisti u finalu Evropskog prvenstva

Podgorica, (MINA) – Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće u finalu Evropskog prvenstva za igrače do 19 godina.

Crnogorski vaterpolisti savladali su danas Mađarsku 6:5 (2:1, 1:2, 3:0 i 0:2), pa će se za zlato boriti sa pobjednikom duela između Španije i Hrvatske.

Izabranici Miodraga Mirovića u duelu sa mađarskim timom, od koga su izgubili u grupnoj fazi 13:9, odigrali su briljantno u odbrani, dok su u napadu odgovornost preuzeli Strahinja Gojković i Srđan Janović, koji su meč završili sa po tri gola.

Odlučujuću prednost Crna Gora je stekla u trećoj četvrtini, koju je dobila 3:0 i uoči posljednjih osam minuta imala tri gola prednosti (6:3).

Mađari su smanjili na 6:5, a u posljednjih sedam minuta nije bilo golova, pa su “ajkule” proslavile veliki uspjeh.

