Crnogorski vaterpolisti poraženi nakon peteraca

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je danas od Španije, nakon slabijeg izvođenja peteraca, rezultatom 12:10, u trećem kolu A grupe Super finala Svjetske lige u Strazburu.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 8:8.

Crnogorski vaterpolisti imali su početkom treće četvrtine prednost od pet golova (7:2), ali nijesu da izbjegnu poraz.

Zvanični svjetski šampion je odličnom odbranom u posljednjih 12 minuta zatvorio sve prilaze svom golu i serijom od 4:0 izjednačio na 8:8, pa su pobjednika odlučivali peterci.

Od crnogorskig vaterpolista peterac nijesu realizovali Stefan Vidović i Vlado Popadić.

Kod Španaca je neprecizan bio samo Nikolas Paul, a za pobjedu je pogodio Alberto Baroso.

Crna Gora će u četvrtfinalu igrati sa Francuskom, a u slučaju pobjede rival u polufinalu bi gotovo sigurno bila selekcija Sjedinjenih Američkih Država.

