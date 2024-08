Crnogorski vaterpolisti pobijedili Rumuniju

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras Rumuniju 10:7, u utakmici posljednjeg, petog kola A grupe olimpijskog turnira u Parizu.

Izabranici selektora Vladimira Gojkovića ranije su ostali bez šansi za četvrtfinale, a protiv Rumunije ostvarili su prvi trijumf na turniru.

Osvojili su i dva boda za poraze nakon slabijeg izvođenja peteraca od Italije i Grčke, a izgubili su i mečeve od Hrvatske i Sjedinjenih Američkih DRžava.

Crnogorsku selekciju do pobjede vodili Marko Mršić sa tri i Stefan Vidović sa dva, dok su po gol postigli Jovan Vujović, Đuro Radović, Bogdan Đurđić Vasilije Radović i Vlado Popadić.

U rumunskoj selekciji dvostruki strijelac bio je Tudor-Andrej Fulea.

U četvrtfinalu sastaće se: Grčka – Srbija, Španija – Hrvatska, Italija – Mađarska i Australija – Sjedinjene Američke Države.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS