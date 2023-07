Crnogorski vaterpolisti pobijedili Mađarsku

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu na startu kadetskog prvenstva Evrope u Podgorici.

Crnogorski vaterpolisti savladali su večeras u prvom kolu A grupe vršnjake iz Mađarske 11:8.

Izabranici selektora Nenada Vukanića, zahvaljujući odličnoj posljednjoj četvrtini, uspjeli su da slave protiv favorizovanog rivala.

Mađarska je sredinom treće četvrtine imala prednost od 7:5, nakon čega je uslijedila serija od tri gola za 8:7 i prvo vođstvo, 42 sekunde prije kraja tog dijela meča.

Početkom nastavka još jednom je uspjela da izjednači, nakon čega je Crna Gora sa tri vezana pogotka stekla nedostićnu prednost.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Petar Brnović sa tri gola, po dva su postigli Danilo Roganović, Stefan Vraneš i Luka Todorović, a po jedan Đorđe Koprivica i Andrej Durutović.

Istakao se i golman Marko Pejović, koji je u finišu zaustavio petrac.

U mađarskoj selekciji najbolji je bio Samjuel Noa Pinter sa tri gola.

U drugom meču te grupe Italija je pobijedila Španiju 9:8.

Italija će biti naredni rival Crne Gore, u ponedjeljak u 18 sati i 20 minuta.

