Crnogorski vaterpolisti pobijedili Gruziju

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobijedili su večeras u Budimpešti selekciju Gruzije 10:9 (4:1, 0:3, 4:3 i 2:2), u utakmici drugog kola A grupe Svjetskog prvenstva u Mađarskoj.

To je prvi trijumf crnogorskih vaterpolista na šampionatu, nakon startnog poraza od Mađarske 12:8.

Gruzija, koja je bila ubjedljiva protiv Brazila 14:10, upisala je prvi poraz.

Izabranici selektora Vladimira Gojkovića nakon prve četvrtine imali su prednost od 4:1, ali je Gruzija do polovine meča anulirala zaostatak 4:4.

Crna Gora je vodila i 8:5, ali je Gruzija ponovo izborila izjednačenje.

Sa dva vezana pogotka crnogorski vaterpolisti su poveli 10:8 i činilo se riješili pitanje pobjedika.

Gruzija je smanjila na 10:9 i imala posljednji napad za izjednačenje, ali je golman Dejan Lazović spriječio iznenađenje.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Bogdan Đurđić sa četiri, po dva gola postigli su Dušan Matković i Vasilije Radović, a po jedan

Miroslav Perković i Uroš Vučurović.

U gruzijskoj selekciji Dušan Vasić je postigao tri gola, Andrija Bitadze dva, a po jedan Nika Šušiašvili, Revaz Imnaišvili, Boris Vapenski i Jovan Sarić.

Crna Gora će u trećem kolu u subotu igrati sa Brazilom.

