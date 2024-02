Crnogorski vaterpolisti na startu SP protiv Sjedinjenih Američkih Država

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore duelom sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država sjutra će početi takmičenje na Svjetskom prvenstvu u Dohi.

Najbolje reprezentacije svijeta, osim za medalje u Dohi, boriće se i za plasman na Olimpijske igre u Parizu.

Selektor Vladimir Gojković kazao je da su crnogorski vaterpolisti maksimalno iskoristili period između dva velika takmičenja.

On je naglasio da su odradili sve ono što su planirali, na pripremama u Trebinju i Rumuniji.

“Maksimalno smo iskoristili taj period, da odradimo neki oporavak i podignemo formu. Grupa je jaka i prva utakmica nam je jako važna. Vjerujem da smo sve uradili najbolje moguće i nadam se da ćemo to prenijeti već na start takmičenja“, rekao je Gojković.

Komentarišući rivala na startu turnira, kazao je da su Amerikanci pokriveni na svim pozicijama, ali da Crna Gora ima kvalitet da igra sa njima.

“To su sve igrači koji igraju u dobrim klubovima. Imaju dominantne tačke i oko kojih baziraju igru, ali vjerujem da imamo kvaliteta da igramo sa njima. Analizirali smo ih, spremali se i nadamo se dobrom ishodu“, zaključio je Gojković.

Crnogorski reprezentativac Vlado Popadić kazao je da je atmosfera u timu fantastična i da svi jedva čekaju početak takmičenja.

“Svi znamo šta nam donosi rezultat sa šampionata u Dohi. To su Olimpijske igre i pokušaćemo da ih izborimo. Prvi meč igramo protiv kvalitetne reprezentacije, sa par odličnih igrača”, rekao je Popadić.

Prema njegovim riječima, pobjeda u sjutrašnjem meču mnogo bi značila.

“Pobjedom bi mnogo lakše išli u nastavak turnira i u utakmice protiv Srbije i Japana. Ali, idemo meč po meč, Sjedinjene Američke Države su prve. Znamo šta nam nosi svaki meč, idemo na pobjedu da bi kasnije imali lakše ukrštanje u nokaut fazi“, rekao je Popadić.

Duel Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država na programu je sjutra u 15 sati i 30 minuta.

U toj grupi su još Srbija i Japan.

