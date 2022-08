Crnogorski vaterpolisti na startu EP sa Gruzijom

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće sjutra sa Gruzijom utakmicu prvog kola A grupe Evropskog prvenstva u Splitu.

Meč će početi u deset sati i 30 minuta.

U drugom meču te grupe, u 15 sati i 30 minuta, sastaće se Italija i Slovačka.

Crna Gora će 31. avgusta igrati sa Slovačkom(14.00), dok će joj dva dana kasnije rival biti Italija (19.00).

Direktan plasman u četvrtfinale izboriće prvoplasirane selekcije iz sve četiri grupe, dok će drugoplasirane i trećeplasirane igrati osminu finala.

U grupi B igraće Hrvatska, Francuska, Grčka i Malta, u C grupi Španija, Njemačka, Holandija i Rumunija, dok će rivali u D grupi biti Mađarska, Izrael, Slovenija i Srbija.

Crnogorski vaterpolo u Splitu predstavljaće Dejan Lazović, Luka Murišić, Vasilije Radović, Kanstantsin Averka, Dušan Banićević, Vlado Popadić, Miroslav Perković, Bogdan Đurđić, Aleksa Ukropina, Vladan Spaić, Dušan Matković, Marko Petković, Petar Tešanović, Marko Mršić i Jovan Vujović.

Crna Gora osmi put nastupa na šampionatima Evrope.

Najbolji rezultat ostvarila je 2008. godine u Malagi, kada je osvojila titulu prvaka.

Ima i dva srebra – 2012. u Ajndhovenu i 2016. u Beogradu i bronzanu medalju, osvojenu prije dvije godine u Budimpešti.

Zlato će u Splitu braniti Mađarska, koja je u finalnom meču bila bolja od Španije.

