Crnogorski vaterpolisti četvrti na SP u Volosu

Podgorica, (MINA) – Kadetska vaterpolo reprezentacija Crne Gore osvojila je četvrto mjesto na Svjetskom prvenstvu u grčkom Volosu.

Crnogorski kadeti poraženi su danas u meču za treće mjesto i bronzanu medalju od Srbije 14:13.

Imala je Srbija i tri gola prednosti tokom druge četvrtine, ali je crnogorska selekcija početkom treće dionice uspjela da preokrene rezultat serijom od 4:0 za vođstvo od 9:8.

Na nešto više od šest minuta do kraja utakmice vodila je i 13:11, ali je dozvolila Srbiji da sa tri vezana pogotka napravi preokret i pobijedi.

Crna Gora je imala i posljednji napad sa igračem više za izjednačenje, ali ga nije iskoristila.

U crnogorskoj selekciji sa četiri gola istakao se Danilo Stupar, tri je postigao Srđan Janović, a po dva Tadija Matijašević i Miloš Milinić.

Po jednom u listu strijelaca upisali su se Draško Samardžić i Strahinja Gojković.

Kod Srbije najbolji je bio Luka Gladović sa šest golova.

Izabranici Miodraga Mirovića u grupi bili su bolji od Letonije 22:2 i od Australije 14:12.

Nadigrali su Japan u osmini finala 16:9, a u četvrtfinalu Španiju nakon peteraca 14:13.

U polufinalu poraženi su od domaćina Grčke 15:13.

