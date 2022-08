Crnogorski vaterpolisti bez polufinala

Podgorica, (MINA) – Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore nije uspjela da se plasira u polufinale Svjetskog prvenstva u Beogradu.

Crnogorska selekcija poražena je večeras u četvrtfinalnom meču od Holandije 12:7.

Holandija je priredila iznenađenje na smotri najboljih selekcija svijeta, ali je potpuno zasluženo među četiri ekipe.

Holandski vatzerpolisti od starta su pokazali da izabranicima Vida Lompara neće biti lako i nakon izjednačene igre na poluvremenu (5:5), u trećoj dionici su napravili seriju od 4:0 i poveli 10:6.

U crnogorskoj selekciji dvostruki strijelac bio je Neđo Baštrica, dok su po gol postigli Balša Vučković, Vladan i Lazar Vukićević, Pavle Krivokapić i Danilo Stupar.

Kod Holanđana sjajan je bio Hareman sa četiri gola iz četiri šuta.

Crnogorskoj selekciji predstoji borba za plasman od petog do devetog mjesta, a prvi rival sjutra u 17 sati i 30 minuta je selekcija Hrvatske.

Drugi par čini Italija i Grčka.

U polufinalu sastaće se Mađarska i Španija, odnosno Srbija i Holandija.

