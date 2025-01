Crnogorski vaterpolisti bez finala, sa Grčkom za treće mjesto

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacije Crne Gore nije uspjela da se plasira u finale kvalifikacionog turnira za Svjetski kup.

Crnogorski vaterpolisti poraženi su danas u Bukureštu, u polufinalnom meču, od Španije 15:8 (4:2, 2:0, 5:1 i 4:5).

Španija je pitanje pobjednika riješila serijom od 8:0 za vođstvo od 11:2, minut i po prije kraja treće četvrtine.

Crnogorski vaterpolisti odigrali su loš meč, potpuno su podbacili u odbrani, dok su u napadu djelovali neorganizovano i bezidejno.

Španiju je do pobjede vodio Pol Daura sa pet golova.

U crnogorskoj selekciji dvostruki strijelci bili su

Savo Četković i Miroslav Perković, dok su se po jednom upisali Đuro Radović, Aljoš Mačić, Jovan Vujović, Balša Vučković.

Golman Petar Tešanović imao je14 odbrana.

Crna Gora je od prvog minuta drugog perioda, igrala bez Vasilija Radovića, koji je isključen sa pravom zamjene.

Crnogorsku selekciju sjutra u 16 sati i 30 minuta očekuje duel za treće mjesto protiv Grčke, koja je u polufinalnom duelu izgubila od Mađarske 20:10.

Nakon današnjih mečeva poznati su svi učesnici finalnog turnira Svjetskog kupa, koji se igra u Kotoru i Budvi od 11. do 13. aprila.

Pored crnogorske selekcije selekcije, igraće još Španija, Mađarska, Grčka, Japan, Hrvatska, Njemačka i Holandija.

