Crnogorski vaterpolisti bez finala

Podgorica, (MINA) – Kadetska vaterpolo reprezentacija Crne Gore nije uspjela da se plasira u finale Svjetskog prvenstva za igraće do 16 godina.

Izabranici Miodraga Mirovića poraženi su večeras u Volosu, u polufinalnom meču, od Grčke 15:13 (5:3, 3:6, 2:2 i 5:2).

Crnogorski vaterpolisti u finišu treće četvrtine vodili su 11:9 i napad za prednost od tri gola.

U nastavku meča dozvolili su rivalu da napravi preokret i serijom od šest vezanih pogodaka dođe do pobjede.

Dvostruki strijelci za crnogorsku selekciju bili su Tadija Matijašević, Srđan Janović, Strahinja Gojković i Relja Vukanić, dok su se po jednom upisali Ognjen Moračanin, Nikola Petrović, Miloš Milinić, Andrija Roganović i Danilo Stupar.

Crna Gora će sjutra, posljednjeg dana turnira, u 18 sati i 15 minuta igrati za bronzanu medalju sa Srbijom, koja je u prvom polufinalu nakon peteraca poražena od Mađarske 17:15 (12:12).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS