Crnogorski teniseri na turniru u Larnaki

Podgorica, (MINA) – Larnaka će od sjutra biti domaćin turnira treće grupe Evropske zone Dejvis kupa, na kojem će nastupiti i muška teniska reprezentacija Crne Gore, saopšteno je iz Teniskog saveza.

Crna Gora takmičiće se u A grupi sa San Marinom i Estonijom, koja je prošle godine ispala iz druge grupe.

Rivali u B grupi biće Kipar, Sjeverna Makedonija, Malta i Moldavija.

“Najbolje tri ekipe izboriće plasman u viši rang. Pobjednici grupa i bolja drugoplasirana selekcija iz plej-ofa”, saopšteno je iz Teniskog saveza.

Crnogorski tenis predstavljaće Petar Jovanović,

Matija Samardžić, Simon Knežević i Emil Dapčević.

“Najstariji igrač ekipe je Jovanović sa 19 godina. Predvodiće ih selektor Aleksandar Tomić”, piše u saopštenju.

