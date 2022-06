Crnogorski teniseri izborili opstanak

Podgorica, (MINA) – Teniska reprezentacija Crne Gore pobijedila je Jerminu 3:0 i izborila opstanak u trećoj grupe Evropske zone Dejvis kupa.

Crnogorski teniseri su danas u Ulcinju, u odlučujućem meču za opstanak, pobijedili Jermeniju 3:0.

Vođstvo crnogorskoj selekciji donio je Petar Jovanović, koji je savladao Sedraka

Kahatrijana 2:0 (6:0 i 6:2).

Pitanje pobjednika i opstanka riješeno je nakon drugog meča, u kojem je Mihael Avetisijan zbog povrede u prvom setu predao meč Rezartu Cunguu.

Cungu je do prekida vodio 5:2.

U duelu dublova Jovanović i Danilo Raičević savladali su Kahatrijana i Henrika

Nikogosijana 2:0 (6:1 i 6:2).

Crnogorski teniseri takmičenje u grupi završili su na posljednjem mjestu sa sva tri poraza i bili primorani da protiv Jermenije igraju za opstanak.

Luksemburg i Gruzija, kao pobjednici grupa, izborili su direktan plasman u viši rang.

Pridružio im se i Kipar, koji je u direktnom duelu za viši rang bio bolji od Moldavije.

