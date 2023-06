Crnogorski stonoteniseri na Balkanskom prvenstvu u Orestiadi

Podgorica, (MINA) – Stonoteniska reprezentacija Crne Gore nastupiće na Balkanskom prvenstvu za mlade, koje će od sjutra do 2. jula biti odigrano u grčkoj Orestiadi, saopšteno je iz Stonoteniskog saveza.

Crnogorski stoni tenis predstavljaće osam takmičara – pet uz muškoj i tri u ženskoj konkurenciji.

U muškoj konkurenciji nastupiće Jakša Krivokapić (Novi), Stefan Radonjić (Boka), Andrej Milošević (Budim), Miloš Rahović (Novi) i Đorđe Rahović (Novi), a predvodiće ih trener Saša Dragaš.

Kod stonoteniserki takmičiće se Suzana Milošević (Budim), Kristina Šebek (Budućnost) i Anastasija Vujović (Budim), a predvodiće ih trener Dijana Zonjić.

Čast crnogorskog stonog tenisa u Orestiadi braniće i sudija Božo Ćosović.

