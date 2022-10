Crnogorski rukometaši ubjedljivi u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Sarajevu selekciju Bosne i Hercegovine 36:25 (21:11), u utakmici drugog kola sedme grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

To je drugi trijumf crnogorskih rukometaša u kvalifikacijama, nakon što su na startu slavili u Podgorici protiv Kosova 29:20.

Selekcija BIH poražena je i u prvom kolu od Slovenije 28:20.

Crnogorska selekcija potpuno je nadigrala rivala, domoniriala je tokom cijelog meča i već poslije drugog kola došla na korak od plasmana na šampionat Evrope.

Crna Gora je već u 14. minutu povela 10:4, dok je na poluvremenu razlika iznosila (21:11).

Domaći rukometaši zaprijetili na početku nastavka, Admir Ahmetašević je sa četiri odbrane omogućio svom timu da priđe na 22:15, ali je Crna Gora u 47. minutu vratila dvocifrenu prednost i najavila ubjedljivu pobjedu.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bili su Miloš Vujović i Nemanja Grbović sa po sedam, dok je Branko Vujović postigao četiri gola.

U selekciji BIH najbolji je bio Marko Davidović sa deset golova.

Crnogorska selekcija kvalifikacije će nastaviti početkom marta duelom sa Slovenijom.

