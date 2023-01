Crnogorski rukometaši poraženi od Poljske

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Krakovu od Poljske 27:20 (11:8), u utakmici drugog kola glavne runde Svjetskog prvenstva.

Crnogorski rukometaši tim porazom ostali su bez šansi za treće mjesto u grupi i prilike da se bore za plasman na Olimpijske igre.

Puno tehničkih grešaka, promašenih zicera, uz dva nerealizovana sedmerca, koštali su izabranike selektora Zorana Roganovića povoljnijeg rezultata u Taurun areni.

Poljska nije impresionirala, posebno ne u prvom poluvremenu, ali je u meču, u kojem nije mogla ništa da dobije, bila manje slabiji rival.

Crnogorska selekcija, oslabljena neigranjem Miloša Božovića i Stevana Vujovića, podbacila je u napadu, u prvom dijelu odigrala možda i najslabije prvo poluvrijeme na šampionatu.

Prvi gol postigla je u sedmom, a svega tri za 15 minuta igre.

Loš početak meča omogućio je rivalu da povede 6:2 u 14. minutu.

Slabija realizacija u napadu i devet minuta bez gola, omogućio je crnogorskoj selekciji da se vratu igru i u 20. minutu dođe do šanse za izjednačenje, ali nije realizovan sedmerac, kao i dva zicera sa dva igrača više.

U 27. minutu prvo i jedino izjednačenje (8:8).

Do kraja poluvremena Poljska je, nakon probijanja Vaska Ševaljevića i izgubljene lopte Miodraga Ćorsovića, golom Simona Šićka stekla prednost od tri gola (11:8).

Prednost je, nakon tri vezana gola, iznosila šest (16:10) u 37. minutu, dok je u 43. razlika povećala na sedam (20:13) i praktično već tada riješila pitanje pobjedika.

U poljskoj selekciji, na čijem se golu istakao Mateuš Kornjecki sa 17 odbrana, bio je

Pjotr Jedraščik sa šest, dok je gol manje postigao Simon Šićko.

U crnogorskoj reprezentaciji najefikasniji je bio Miloš Vujović sa šest, Radojica Čepić je postigao četiri, a po gol manje Branko Vujović i Vuk Lazović.

Plasman u četvrtfinale iz prve grupe izborili su Španija i Francuska.

Španija je u drugom kolu savladala Sloveniju 31:26 i zadržala maksimalan učinak u dosadašnjem dijelu šampionata.

Maksimalna je i Francuska koja je ranije danas bila ubjedljiva protiv Irana 41:29.

U međusobnom duelu, u nedjelju, odlučiće pobjednika grupe.

Crnu Goru u posljednjem kolu, u nedjelju u 15 sati i 30 minuta, čeka duel sa Slovenijom.

