Crnogorski rukometaši pobijedili u Prištini

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Prištini selekciju Kosova 26:24 (11:6), u utakmici petog kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Crnogorski rukometaši, koji su dobili i prvi međusobni duel u Podgorici 29:20, upisali su treću pobjedu i obezbijedili plasman na Evropsko prvenstvo.

Izabranicima selektora Vlada Šola, nakon pobjede Bosne i Hercegovine protiv Slovenije u Cazinu, dovoljan je bod u posljednjem kolu za drugo mjesto u grupi.

Crna Gora je opravdala ulogu favorita u Prištini, tokom cijelog meča bila je u vođstvu, koje je više puta iznosilo i šest golova.

Domaćin je u finišu uspio da smanji zaostatak, ali ne i da ugrozi trijumf Crne Gore.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Branko Vujović sa sedam, Mirko Radović je postigao četiri, a po gol manje Aleksandar Bakić, Vasilije Kaluđerović i Luka radović.

U selekciji Kosova najefikasniji je bio Tahir Dedvukaj sa šest, dok je gol manja postigao Egzon Đuka.

Crnogorsku selekciju do kraja kvalifikacija očekuje i nedjeljni duel sa Bosnom i Hercegovinom u Podgorici.

