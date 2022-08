Crnogorski pioniri slavili protiv Sjeverne Makedonije

Podgorica, (MINA) – Muška pionirska košarkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je u Tivtu, u pripremnom meču, vršnjake iz Sjeverne Makedonije 99:83.

Izabranici Bojana Bakića dobili su i prvi međusobni duel, igran dan ranije, 87:75.

Slavili su i u oba pripremna meča sa Bosnom i Hercegovinom u gostima (75:72 i 79:76).

Dueli sa Sjevernom Makedonijom i Bosnom i Hercegovinom u sklopu su priprema za Slovenija bol, koji će biti odigran od 24. do 28. avgusta.

Rivali crnogorskim pionirima u grupi B nezvaničnog prvenstva Evrope biće Izrael, Mađarska i Poljska.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS