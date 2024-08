Crnogorski odbojkaši sjutra sa Norveškom

Podgorica, (MINA) – Muška seniorska odbojkaška reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Kolašinu sa Češkom u utakmici drugog kola kvalifikacione grupe C za Evropsko prvenstvo.

Biće to osmi duel sa Češkom, reprezentacijom koja je žrijebana iz prvog šešira uoči kvalifikacija za šampionat u Italiji, Bugarskoj, Rumuniji i Finskoj.

Crnogorski odbojkaši kvalifikacije su počeli porazom u Norveškoj, nakon pet odigranih setova.

Selektor Ivan Joksimović kazao je da su crnogorski odbojkaši imali ambiciju i da pobjede u Arendalu.

“Desilo se šta se desilo, iz kože ne možemo iskočiti, morali smo gledati apsolutno pozitivno na cjelokupnu situaciju. Skupili smo se na jednom sastanku, porazgovarali i mogu reći, imali smo jednu pozitivnu reakciju po povratku u Crnu Goru, odradili tri jako kvalitetna treninga i negdje potisnuli to što za nas nije bilo dobro i gledali pozitivno na budući period koji nas očekuje, a to je naredni rival Češka”, kazao je selektor.

Joksimović je istakao da je tim iskoristio premijernu utakmicu kao školu i da nije izgubio nadu u dobar rezultat.

“Mogu slobodno reći da je momcima jako teško pao poraz, da su jako iskreno i kvalitetno radili od prvog dana i da su negdje vidjeli šansu, jer smo predočili kvalitete, timske i individualne, ekipe Norveške, ali od tog šoka, koji smo pretrpjeli od samog početka utakmice, nismo uspjeli da se vratimo. Platili smo danak i nekom neiskustvu”, rekao je Joksimović.

Govoreći o duelu sa Ćeškom, on je naglasio da očekuje tešku utakmicu, navodeći da je rival izuzetno kvalitetan.

“Naš motiv i dalje postoji, nismo izgubili tu nadu kad je trening u pitanju, a i opet ne gubimo nadu ni kad je utakmica u pitanju”, rekao je Joksimović.

Crnogorskim odbojkašima u međusobnim duelima upisali su tri trijumfa, dok su četiri meča pripala selekciji Češke, uključujući i posljednji u Skoplju, na prethodnom Evropskom prvenstvu u septembru 2023. godine.

Joksimović očekuje drugačiji duel u Kolašinu u odnosu na susret u glavnom gradu Sjeverne Makedonije.

“Češka nije ništa mijenjala u odnosu na Evropsko prvenstvo, za razliku od nas, koji smo dodatno podmladili ekipu. Mogu reći da su u ovu reprezentativnu sezonu Česi krenuli jako ambiciozno”, rekao je selektor.

Utakmica u Kolašinu počeće u 18 sati.

Češka će sa Norveškom igrati 29. avgusta, u gradu Tabor, a drugi dio kvalifikacija planiran je za avgust 2025. godine.

Pobjednici sedam kvalifikacionih grupa i pet najboljih drugoplasiranih selekcija obezbijediće mjesto na 34. izdanju EuroVoleja, na kom su selekcije Italije, Bugarske, Rumunije i Finske kao domaćini i Poljska, Slovenija, Francuska, Holandija, Srbija, Ukrajina, Njemačka i Portugal, na osnovu plasmana sa prethodnog Prvenstva starog kontinenta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS