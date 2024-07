Crnogorski odbojkaši pobijedili Sjevernu Makedoniju

Podgorica, (MINA) – Muška odbojkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je u Kolašinu, u kontrolnom meču, selekciju Sjeverne Makedonije 3:1 (31:29, 25:22, 22:25 i 25:20).

U prvoj pripremnoj utakmici za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, izabranici selektora Ivana Joksimovića nadigrali su rivala i upisali pobjedu.

Crnogorsku selekciju do pobjede vodili su Vojin Ćaćić sa 19 i Ivan Zvicer sa 17, dok je Bojan Strugar brojao do 13 poena.

Kod Makedonaca, kapiten Nikola Gjorgijev osvojio je 24 poena.

Dogovorom selektora odigran je i peti set u kojem je Crna Gora slavila 25:16.

Selektor Joksimović pružio je šansu svim igračima u prvoj provjeri protiv Sjeverne Makedonije.

Novi duel istih rivala je sjutra u 18 sati.

Crnogorsku reprezentaciju, nakon Sjeverne Makedonije, čekaju dva meča sa Mađarskom, 2. i 3. avgusta.

Crnogorski odbojkaši kvalifikacije za nastup na četvrtom vezanom EuroVoleju počeće u Norveškoj, 18. avgusta, a šest dana kasnije dočekaće Češku.

Sa istim rivalima igraće revanš mečeve u avgustu 2025. godine i boriti se za mjesto na šampionatu u Bugarskoj, Finskoj, Italiji i Rumuniji, na kojem će igrati osvajači sedam kvalifikacionih grupa i pet najboljih drugoplasiranih selekcija.

