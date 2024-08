Crnogorski odbojkaši pobijedili Mađarsku

Podgorica, (MINA) – Muška odbojkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Kolašinu, u prvom od dva kontrolna meča, selekciju Mađarske 3:0 (25:22, 25:20 i 25:18).

Crnogorskim odbojkašima pripala su i dva dodatna seta, mkoja su odigrana dogovorom selektora.

U četvrtom slavili su 25:23, dok je u petom bilo 25:16.

Crnogorski selektor Ivan Joksimović u dodatna dva seta pružio je šansu i talentovanim igračima Vasiliju Milenkoviću i Nikoli Đuroviću.

Novi duel na programu je sjutra u 18 sati.

To će ujedno biti i poslednja provjera pred kvalifikacione utakmice protiv Norveške u gostima (18. avgusta) i Češke u Kolašinu (24. avgusta).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS